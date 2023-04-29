Названы опасные для аллергиков районы Москвы в ближайшее время

В ближайшее время в нескольких районах столицы начнут цвести наиболее опасные для аллергиков деревья. Локации и виды таких деревьев были названы на портале мэра Москвы.

Эксперты предупредили, что в ближайшее время в районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк, в парке «Кузьминки-Люблино» и музее-заповеднике «Царицыно» начнут цвести растения-аллергены: клен, ива, тополь, ясень, вяз и береза.

Продолжительность пыления клена при этом составляет около 15 дней, а березы — 20 дней. В начале лета также начнут цвести луговые и злаковые травы, а середины лета до начала осени — сорные травы.

Ранее доктор Мясников назвал одно существенное различие в препаратах от аллергии.