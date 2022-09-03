Опасные игры подростков на паркинге в Москве попали на видео

«Вот так дети развлекаются на паркинге ЖК "Юрлово"», — подписали администраторы сообщества. На опубликованных кадрах видно, как один из участников компании, находясь на последнем этаже строения перелезает через ограждение и оказывается на внешней стороне паркинга без какой-либо защиты. В какой-то момент подросток свешивает ноги вниз и держится руками за ограждение, находясь без опоры под ногами. После этого он забирается обратно.

«Пусть развлекаются, естественный отбор в силе», «Ощущают себя храбрыми геройчиками», «Бесплатный аттракцион! Вылез, провисел, влез», — возмутились юзеры.

Ранее в сети обсудили популярную для игр недетскую площадку времен СССР. Поводом для этого стала фотография ребенка на стройке.