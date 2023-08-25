Опасные игры детей на открытом балконе столичной многоэтажки попали на видео
Опасные игры детей на открытом балконе в столичном ЖК «Среда» попали на видео.
Опасные игры детей на открытом балконе в столичном ЖК «Среда» попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Нижегородка/ЮВАО М125».
«Соседка заметила, что в "Среде" дети весьма опасные игры придумали. Родителям стоит объяснить им, что так лучше не делать», — подписал автор ролик, в котором одна из двух отдыхающих на балконе девочек, сидя на самом краю парапета, подает корпус тела вперед, высматривая что-то внизу.
Увиденное вызвало споры пользователей сети. «А их просто засняли? Почему автор ничего не сказал им? Опасно же так сидеть на краю», «Кричать надо было? Из другого дома ведь снимали», «Можно и крикнуть, если это спасет от роковой ошибки», «А если бы их это только напугало? Вдруг свалились бы от неожиданного крика», — написали они в комментариях.
Ранее взрослые жительницы Подмосковья вспомнили игру из своего детства и попали на видео.