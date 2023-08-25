Опасные игры детей на открытом балконе столичной многоэтажки попали на видео

Увиденное вызвало споры пользователей сети. «А их просто засняли? Почему автор ничего не сказал им? Опасно же так сидеть на краю», «Кричать надо было? Из другого дома ведь снимали», «Можно и крикнуть, если это спасет от роковой ошибки», «А если бы их это только напугало? Вдруг свалились бы от неожиданного крика», — написали они в комментариях.

Ранее взрослые жительницы Подмосковья вспомнили игру из своего детства и попали на видео.