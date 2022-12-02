Москвичам назвали самые опасные места недавно замерзших водоемов

Самые опасные места недавно замерзших водоемов назвали москвичам в Telegram-канале «Мосприроды». Специалисты уточнили, что тонкий лед ломается без предупреждающего потрескивания, а самый большой риск провалиться в воду возникает у берегов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, кустов, в местах быстрых течений и стока теплых вод.

«Замерзший водоем — не место для прогулок. Особенно сейчас, когда только начал появляться лед. На первый взгляд он кажется надежным, но на самом деле этот ледок очень тонкий», — говорится в пресс-релизе.

Жителям московского региона рекомендовали не проверять «молодой» лед на прочность, не выходить на него без необходимости, особенно в темное время суток и при плохой видимости, не приближаться к кромке льда, промоинам, лункам, прорубям, полыньям, трещинам, сугробам. Также следует предупредить детей об опасности прогулок по замерзшим водоемам и запретить скатываться на лед на санках, тюбингах, ледянках и лыжах.

В официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы горожанам посоветовали не спускать собак с поводка вблизи водоемов, чтобы избежать несчастного случая при их появлении на льду.

Ранее москвичам напомнили меры безопасности при катании с горки. Поскольку у этих приспособлений нет руля и тормоза, скорость непредсказуема и велика вероятность перевернуться.