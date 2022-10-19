Город
14:34, 19 октября 2022
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Москвичи раскрыли эффективные способы борьбы со стрессом

Москвичи раскрыли эффективные способы борьбы со стрессом
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Эффективные способы борьбы со стрессом раскрыли москвичи в онлайн-опросе держателей карты «Тройка» в приложении «Город». Результаты исследования есть в распоряжении «Мосленты».

«В борьбе со стрессовым состоянием каждому четвертому опрошенному москвичу помогает бороться просмотр фильмов и сериалов, каждый пятый начал больше гулять и заниматься спортом», — говорится в релизе.

18 процентов респондентов стали продуктивнее работать, 14 — стараются чаще проводить время в кругу семьи и друзей, 13 процентов — балуют себя вкусной едой, а каждый десятый москвич концентрируется на своих любимых занятиях.

Ранее назван лучший напиток для снятия стресса. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, это какао.

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