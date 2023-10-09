Операция по спасению заблудившихся в подмосковном лесу женщин попала на видео

Операция по спасению двух заблудившихся в подмосковном лесу женщин-грибников попала на видео, опубликованное в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас». Они привлекли внимание песней «Катюша».

По сообщению ведомства, в Богородском округе, между селом Мамонтово и деревней Боровково женщины сбились с пути во время сбора грибов и позвонили спасателям.