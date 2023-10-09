Операция по спасению заблудившихся в подмосковном лесу женщин попала на видео
Заблудившиеся в лесу женщины-грибники спаслись с помощью песни «Катюша».
Операция по спасению двух заблудившихся в подмосковном лесу женщин-грибников попала на видео, опубликованное в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас». Они привлекли внимание песней «Катюша».
По сообщению ведомства, в Богородском округе, между селом Мамонтово и деревней Боровково женщины сбились с пути во время сбора грибов и позвонили спасателям.
«Спасатели отправились в сторону «потеряшек», работая на отклик. Чтобы снять стресс, женщины начали громко петь "Катюшу", что помогло спасателям быстрее их обнаружить», — рассказали работники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас».
Уточняется, что в медицинской помощи грибники не нуждались.
Ранее грибы, которые можно встретить и собрать в лесах Подмосковья осенью, перечислил опытный грибник Тимофей Калинин.