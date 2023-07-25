Операция по спасению кота в Подмосковье попала на видео

Операция по спасению бездомного кота в Подмосковье попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы». Местные жители вызвали альпинистов, чтобы снять животное, застрявшее на дереве и просидевшее там два дня.

Инцидент произошел у дома 16 на Юбилейной улице. Сидящий на дереве на уровне пятого этажа кот два дня громко мяукал, нарушая покой горожан. Люди звонили по номеру 112, но там получили лишь совет налить под дерево валерьянки, чтобы животное учуяло привлекательный запах и спустилось. Это не сработало.