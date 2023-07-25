Операция по спасению кота в Подмосковье попала на видео
Жители Люберец вызвали альпинистов для спасения застрявшего на дереве бездомного кота.
Операция по спасению бездомного кота в Подмосковье попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы». Местные жители вызвали альпинистов, чтобы снять животное, застрявшее на дереве и просидевшее там два дня.
Инцидент произошел у дома 16 на Юбилейной улице. Сидящий на дереве на уровне пятого этажа кот два дня громко мяукал, нарушая покой горожан. Люди звонили по номеру 112, но там получили лишь совет налить под дерево валерьянки, чтобы животное учуяло привлекательный запах и спустилось. Это не сработало.
В итоге одна из местных жительниц обратилась за помощью к альпинистам, которые прибыли на место среди ночи и помогли коту выбраться из западни. Оказавшись на земле, животное сразу убежало.
Жительница дома полностью оплатила услуги альпинистов. Узнав о том, что один из них разбил во время спасения кота телефон, подписчики канала решили сброситься ему на новый гаджет в знак благодарности.
Ранее спасатели вытащили щенка из глубокой трубы на Волжском бульваре в Москве.