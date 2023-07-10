Операция по спасению щенка на юго-востоке Москвы попала на видео

Увиденное вызвало недоумение у пользователей сети. «Поводок пусть купят, и оштрафовать бы нерадивых хозяев», «Пусть платят за работу спасателей, раз не могут поводок купить», — написали они в комментариях.

Ранее собаке зажало лапу на эскалаторе на станции метро «Краснопресненская» в Москве. Операция по спасению животного попала на видео.