20:19, 10 июля 2023
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Операция по спасению щенка на юго-востоке Москвы попала на видео
Спасатели вытащили щенка из глубокой трубы на Волжском бульваре в Москве.
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»
Спасатели вытащили щенка из глубокой трубы на Волжском бульваре в Москве, передает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Момент спасения попал на видео. Животное извлекли из западни при помощи троса и сразу передали в руки хозяйке.
Увиденное вызвало недоумение у пользователей сети. «Поводок пусть купят, и оштрафовать бы нерадивых хозяев», «Пусть платят за работу спасателей, раз не могут поводок купить», — написали они в комментариях.
Ранее собаке зажало лапу на эскалаторе на станции метро «Краснопресненская» в Москве. Операция по спасению животного попала на видео.