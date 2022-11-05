Операция по спасению кота в Москве попала на видео

На кадрах видно, как мужчина забрался на дерево с помощью стремянки. Внизу за происходящим наблюдали специалисты, растянувшие сетку. На заднем плане слышно громкое мяуканье животного.

Источник сообщил, что операция по спасению кота прошла успешно. Спустя три часа питомца спустили вниз в сумке. Новость вызвала отклик у пользователей сети. «Молодцы!», «Как мяучет, бедненький, хорошо, что спасли его! Пожарные — красавчики», — отреагировали фолловеры.

Ранее на видео попало спасение застрявшего в окне кота при помощи швабры. Животное застряло в оставленном на проветривание окне. Хозяев питомца в это время не было дома.