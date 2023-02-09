Межрегиональную ОПГ «черных сантехников» обезвредили в Москве
Межрегиональную ОПГ «черных сантехников» обезвредили в Москве, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись работниками диспетчерской службы и сообщали о проведении бесплатной проверки системы водоснабжения в их квартирах. Получив доступ в жилища, подозреваемые проводили осмотр и указывали на несуществующие недостатки водопроводных труб и другого сантехнического оборудования», — сказала Волк.
В результате аферисты настаивали на замене находящихся в рабочем состоянии элементов системы водоснабжения якобы с целью недопущения возможных крупных затрат в случае протечек. Поначалу они не озвучивали стоимость работ и материалов, а по завершении работы просили заплатить за выполненные услуги и низкокачественные комплектующие по ценам, значительно превышающим рыночные.
Возбуждено 11 уголовных дел по статье 159 УК России («Мошенничество»), соединенных в одно производство. На территориях Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Курска задержаны 10 подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, сим-карты, сантехническое оборудование, ноутбуки, носители информации, банковские карты и различная документация, имеющая доказательственное значение. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Подмосковье ликвидировали этническую ОПГ профессиональных угонщиков.