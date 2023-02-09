Межрегиональную ОПГ «черных сантехников» обезвредили в Москве

В результате аферисты настаивали на замене находящихся в рабочем состоянии элементов системы водоснабжения якобы с целью недопущения возможных крупных затрат в случае протечек. Поначалу они не озвучивали стоимость работ и материалов, а по завершении работы просили заплатить за выполненные услуги и низкокачественные комплектующие по ценам, значительно превышающим рыночные.

Возбуждено 11 уголовных дел по статье 159 УК России («Мошенничество»), соединенных в одно производство. На территориях Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Курска задержаны 10 подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, сим-карты, сантехническое оборудование, ноутбуки, носители информации, банковские карты и различная документация, имеющая доказательственное значение. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье ликвидировали этническую ОПГ профессиональных угонщиков.