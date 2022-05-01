Названы правила оплаты труда в выходные и праздничные дни

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала РИА Новости о правилах оплаты труда за работу в праздничные дни в мае.

Она уточнила, что россияне, которые работают по пятидневной системе, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Их ожидает короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая. Те, кто работают по шестидневному графику, отдохнут пять дней — 1,2,8,9 и 10 мая. Для россиян, работающих по сменному графику, выходные дни устанавливаются руководством.

Эксперт уточнила, что тем сотрудникам, которых привлекут к работе в выходные, работодатель должен выплатить денежное возмещение или же предоставить лишний день отдыха в качестве компенсации. При этом работник имеет право на отгул даже в том случае, если в праздничный день отработал меньше положенной нормы часов.

«Привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха», — объяснила Нечаева, добавив, что привлечь человека к работе в праздничный или выходной день можно только с его письменного согласия.

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