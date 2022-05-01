Названы даты бесплатной парковки в Москве на майские праздники

Москвичам назвали даты бесплатной парковки на улицах столицы на майские праздники. Об этом горожанам напомнили в репортаже телеканала «Москва 24».

Припарковаться без оплаты можно будет с 1 по 3, а также 9 и 10 мая. При этом 8 мая припарковать машину можно будет по тарифам воскресенья — бесплатная парковка будет везде, кроме улиц с повышенным тарифом. Платными останутся парковки со шлагбаумом.

Ранее жителей Москвы предупредили о дорожных заторах в сторону области в связи с началом дачного сезона и длинными майскими праздниками. Горожанам посоветовали пользоваться общественным транспортом во избежании пробок.