12:06, 15 марта 2023
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Прокуратура начала проверку по факту начисления штрафов работникам Wildberries
Прокуратура начала проверку информации о нарушении трудовых прав в Wildberries.
Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ
Прокуратура Московской области по поручению Генпрокуратуры России проверит сведения о нарушении трудовых прав работников крупного маркеплейса Wildberries, сообщает пресс-служба ведомства.
По имеющейся информации, проверка будет организована из-за появившихся в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников, в том числе неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы.
Прокуратура оценит законность начислений штрафов сотрудникам. При наличии оснований будут приняты необходимые меры, подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что владельцы пунктов выдачи Wildberries массово выразили недовольство новыми штрафами.