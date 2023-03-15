Прокуратура начала проверку по факту начисления штрафов работникам Wildberries

Прокуратура Московской области по поручению Генпрокуратуры России проверит сведения о нарушении трудовых прав работников крупного маркеплейса Wildberries, сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, проверка будет организована из-за появившихся в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников, в том числе неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы.

Прокуратура оценит законность начислений штрафов сотрудникам. При наличии оснований будут приняты необходимые меры, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что владельцы пунктов выдачи Wildberries массово выразили недовольство новыми штрафами.