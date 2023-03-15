Город
12:06, 15 марта 2023
1 мин.

Прокуратура начала проверку по факту начисления штрафов работникам Wildberries

Прокуратура начала проверку информации о нарушении трудовых прав в Wildberries.

Прокуратура начала проверку по факту начисления штрафов работникам Wildberries
Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Прокуратура Московской области по поручению Генпрокуратуры России проверит сведения о нарушении трудовых прав работников крупного маркеплейса Wildberries, сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, проверка будет организована из-за появившихся в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников, в том числе неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы.

Прокуратура оценит законность начислений штрафов сотрудникам. При наличии оснований будут приняты необходимые меры, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что владельцы пунктов выдачи Wildberries массово выразили недовольство новыми штрафами.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.