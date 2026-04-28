Опубликовано фото заснеженной Москвы из космоса

«Роскосмос» поделился спутниковым снимком заснеженной столицы. Соответствующие фото госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что фотография была сделана спутниками серии «Электро-Л» и «Арктика-М».

Североатлантический циклон принес в Москву обильные осадки — в ночь на понедельник, 27 апреля, в российской столице выпало более половины от месячной нормы, указали в «Роскосмосе».

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что снегопад в Москве больше не повторится, поскольку вызвавший его балтийский циклон уходит. Однако до конца месяца в столице все равно будет наблюдаться мокрый снег.