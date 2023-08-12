Опубликовано видео с церемонии прощания с актрисой Верой Васильевой в Москве

В Московском академическом театре сатиры прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал «360tv».

Церемонию посетили близкие и друзья актрисы, а также ее поклонники. Многие принесли к гробу Васильевой цветы.

Васильева умерла на 98-м году жизни. С 1948 года Васильева выступала на сцене Театра сатиры. Она также известна зрителям по фильмам «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Карнавал», «Пока цветет папоротник», «Женатый холостяк».

Отпевание артистки пройдет после церемонии прощания в храме Христа Спасителя.