Опубликовано видео с мотофестиваля в Москве

Ежегодный весенний мотофестиваль стартовал в Москве. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Открытие фестиваля было на Проспекте Сахарова. Там же для участников и гостей мероприятия провели развлекательную программу — артисты выступали в народных костюмах с танцами, а также приветствовали обравшихся в необычных образах на ходулях. Известно, что в мотоколонне были участники мотоклубов и любители.