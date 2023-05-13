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10:05, 13 мая 2023
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На внешней стороне Садового кольца на время закроют движение транспорта

Движение транспорта по внешней стороне Садового кольца будет закрыто 13 мая.

На внешней стороне Садового кольца на время закроют движение транспорта
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Движение транспорта по внешней стороне Садового кольца в Москве будет закрыто с 11:50 субботы, 13 мая. По данным столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД, ограничения вводятся в связи с проведением «Московского мотофестиваля».

Откроют движение на данном участке дороги сразу же после прохождения здесь колонны мототранспорта.

Кроме того, до 15:00 будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой. Здесь же и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой) будет до 21:00 запрещена парковка.

Ранее сообщалось, что Калужское шоссе закрыли для проезда официальных делегаций в Москве. Из-за этого автомобилисты попали в пробку на съезде с МКАД.