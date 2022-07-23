Гигантскую опухоль 60-летней давности удалили пенсионеру в Подмосковье

Гигантскую опухоль в подчелюстной области удалили 73-летнему пенсионеру люберецкие врачи. Об успешной операции сообщает Минздрав Московской области.

Мужчина обратился в медучреждение и попросил удалить 60-летней давности опухоль под подбородком. По словам пациента, она возникла еще в его школьные годы, а 15 лет назад начала расти и со временем увеличилась до размера крупного яблока. Врачи диагностировали у пациента доброкачественную аденому, расположенную близко к жизненно важным сосудам и нервам.

«Операция длилась в течение двух часов. Мы выделили обширную аденому, чтобы не затрагивать здоровые ткани. Затем перевязали проток слюнной железы и иссекли опухоль. Избыток кожи пациенту убрали и выполнили пластику», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Стационара № 2 Люберецкой областной больницы Сергей Гревцев.

По данным Минздрава, медицинское вмешательство прошло успешно, мужчина готовится к выписке.

Ранее в Подмосковье раковую опухоль вырезали 10-месячному младенцу. Новообразование диагностировали у ребенка в возрасте одного месяца.