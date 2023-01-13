Подмосковные врачи удалили женщине двухкилограммовую опухоль матки

Подмосковные врачи из подольского роддома удалили женщине гигантскую опухоль матки весом в два килограмма. Новообразование достигло 30-сантиметров, что соответствует размеру живота в 28 недель беременности. Как сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава, у пациентки возникли трудности с дыханием, поскольку опухоль стала смещать другие внутренние органы вверх.

«Несколько лет женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу ее заставили проблемы, связанные со сдавливанием соседних органов миоматозными узлами. Технически операция была непростой, но нам удалось удалить новообразование аккуратно и с минимальной кровопотерей», — говорится в пресс-релизе.

По информации ведомства, на данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

В Минздраве напомнили женщинам о необходимости ежегодного посещения гинеколога в целях профилактики: заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Ранее подозревавшей у себя беременность россиянке удалили гигантскую опухоль в животе. Во время операции было выявлено новообразование, исходящее из яичника, которое врастало в большой сальник, тонкую и сигмовидную кишки и было спаяно со стенками правой подвздошной вены и артерии.