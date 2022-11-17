Подозревавшей у себя беременность россиянке удалили гигантскую опухоль в животе

Балашихинские врачи 10 часов удаляли пациентке 40-сантиметровую опухоль правого яичника, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«Во время операции было выявлено новообразование, исходящее из яичника, которое врастало в большой сальник, тонкую и сигмовидную кишки и было спаяно со стенками правой подвздошной вены и артерии. Кроме того, в брюшной полости скопилось до трех литров жидкости. Проведенная гистология выявила у пациентки раковые клетки и теперь ей предстоит пройти длительный курс химиотерапии», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Владимир Баланюк.

20-летняя женщина поступила в Московский областной онкодиспансер с жалобами на периодическую острую боль в животе и вздутие. Свое состояние пациентка списывала на осложнения после рождения первенца. Также она подозревала, что беременна во второй раз. При гинекологическом обследовании у женщины выявили новообразование гигантского размера и направили в диспансер.

Врач отметил, что пациентка быстро восстановилась. Рак яичников у 20-летней женщины мог появиться из-за перенесенного стресса или наследственности по отцовской линии.

Ранее в Подмосковье пенсионерке удалили опухоль весом три килограмма. Самочувствие пациентки ухудшилось еще год назад, однако все это время она не обращалась к врачам.