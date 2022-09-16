Жительнице Подмосковья удалили крупную опухоль при родах

Жительнице подмосковного Ногинска удалили 320-граммовую миому матки при родах с кесаревым сечением, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Перед родами выяснилось, что миома разрослась до больших размеров — 320 граммов и 10 сантиметров в диаметре. Само новообразование находилось в стенке матки и полностью ее заполнило. Мы приняли решение провести кесарево сечение и удалить образование», — цитирует пресс-служба заведующего родильным отделением Ногинской больницы Игоря Нигая.

Во время операции врачам удалось без вскрытия полости матки и без нанесения вреда плоду удалить опухоль. Вскоре на свет появился здоровый мальчик весом 3410 граммов и ростом 52 сантиметра. У женщины при этом была сохранена репродуктивная функция, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, опухоль была диагностирована у пациентки еще пять лет назад, но тогда она была небольших размеров. После наступления беременности медиками было принято решение продолжать наблюдение за патологией и не удалять ее, так как это могло быть опасно для плода.

Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница подмосковной Рузы родила третью двойню подряд. Сразу после родов малыши некоторое время находились в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей под наблюдением специалистов.