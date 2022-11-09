В Подмосковье пенсионерке удалили опухоль весом три килограмма

Опухоль весом три килограмма удалили пенсионерке в Подмосковье, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. 60-летняя женщина поступила в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского с жалобами на изменение формы живота, дискомфорт в пояснице, головную боль, быструю утомляемость и потерю веса.

Самочувствие пациентки ухудшилось еще год назад, однако все это время она не обращалась к врачам. В больнице у женщины обнаружили опухоль левого надпочечника размером около 35 сантиметров.

«Из-за крупного размера опухоли, лапароскопию провести было невозможно. Новообразование деформировало расположенные рядом органы и крупные сосуды. Мы выполнили разрез в области брюшной полости и грудной клетки. Аккуратно отделили новообразование от толстой кишки, селезенки, поджелудочной железы и других ближайших органов и удалили пораженный надпочечник», — рассказал руководитель отделения эндокринной хирургии МОНИКИ Тимур Бритвин.

Гистология показала, что опухоль была доброкачественной — при ее форме и размере это редкость. Операция прошла успешно, пациентку выписали из медучреждения с дальнейшим наблюдением у специалистов МОНИКИ.

Ранее в Подмосковье у ребенка выросла гигантская опухоль после травмы. Юный пациент поступил в Московский областной онкологический диспансер со злокачественным новообразованием, составлявшим четверть его веса.