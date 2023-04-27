Подмосковные врачи спасли женщину с полуметровой опухолью яичника
В Ногинске врачи удалили женщине опухоль яичника размером более 40 сантиметров в диаметре.
Подмосковные врачи в Ногинске спасли 43-летнюю женщину с полуметровой опухолью яичника, сообщает областной Минздрав.
По данным ведомства, жительница Подмосковья была госпитализирована с жалобами на острую боль в животе, которую, как оказалось, вызывала расположенная во всей брюшной полости гигантская опухоль яичника.
Пациентке провели операцию, в ходе которой удалили новообразование размером более 40 сантиметров в диаметре. Отмечается, что такое состояние могло привести к летальному исходу. Кроме того, женщине пришлось удалить матку. Сейчас она чувствует себя хорошо, по результатам гистологии специалистами будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.
Ранее гигантскую 35-сантиметровую опухоль удалили женщине в Подмосковье.