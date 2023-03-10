Город
09:05, 10 марта 2023
1 мин.

Московский школьник опьянел от йогурта и попал в больницу

Mash: 11-летний школьник из Москвы опьянел от выпитого на завтрак йогурта.

Московский школьник опьянел от йогурта и попал в больницу
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

11-летний московский школьник опьянел от выпитого на завтрак йогурта, передает Telegram-канал Mash. Ребенка экстренно госпитализировали.

«В какой-то момент мальчик начал странно себя вести. Язык заплетался, а моторика и вовсе пошла под откос. После из носа полилась кровь. Учителя позвонили в 112 и стали ждать медиков. В больнице взяли анализ крови и обнаружили этанол», — говорится в сообщении.

По данным канала, медицинское обследование показало, что у пациента имеется заболевание печени — жировой гепатоз. Из-за этого внутренние органы ребенка не смогли переварить йогурт и организм выработал эндогенный спирт, который потом попал в кровь.

Ранее сообщалось, что из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы госпитализировали школьников.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.