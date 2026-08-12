Опубликовано 12 августа 2026, 22:071 мин.
Орангутаны из Московского зоопарка решили утеплиться из-за похолодания
Орангутаны Чапа и Чави из Московского зоопарка надели одежду из-за похолодания.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Суматранские орангутаны Чапа и Чави из Московского зоопарка решили утеплиться из-за похолодания и надели на себя одежду. Об этом говорится в Telegram-канале зоопарка.
«В уличный вольер дамы вышли, как следует утеплившись», — говорится в публикации.
Чави выбрала толстовку с изображением пингвинов, а ее мама Чапа — однотонный вязаный жилет. После этого жилет захотела и Чави, но не смогла определиться и решила облачиться во все сразу.
Ранее сообщалось, что капибары Малая и Кузьма из Московского зоопарка снова стали родителями. Детеныш появился на свет в конце июля.