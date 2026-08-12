Орангутаны из Московского зоопарка решили утеплиться из-за похолодания

Суматранские орангутаны Чапа и Чави из Московского зоопарка решили утеплиться из-за похолодания и надели на себя одежду. Об этом говорится в Telegram-канале зоопарка.

«В уличный вольер дамы вышли, как следует утеплившись», — говорится в публикации.

Чави выбрала толстовку с изображением пингвинов, а ее мама Чапа — однотонный вязаный жилет. После этого жилет захотела и Чави, но не смогла определиться и решила облачиться во все сразу.

Ранее сообщалось, что капибары Малая и Кузьма из Московского зоопарка снова стали родителями. Детеныш появился на свет в конце июля.