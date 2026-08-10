У пары капибар в Московском зоопарке родился малыш

Капибары Малая и Кузьма из Московского зоопарка снова стали родителями. Детеныш появился на свет в конце июля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Пол детеныша пока не определили. Малыш развивается нормально и чувствует себя хорошо.

«То, что Малая снова стала мамой, — замечательный знак. Это значит, что наши капибары живут в действительно комфортной среде, а работа зоологов дает отличные результаты», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В первые недели жизни основным рационом капибар остается материнское молоко, потом постепенно детеныш начнет пробовать привычный корм взрослых животных — сено, свежую зелень, овощи, специализированные гранулированные корма и фрукты.

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