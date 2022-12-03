«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 11 часов понедельника, 5 декабря. «Очень низкая температура. Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», — сказано в прогнозе.

Местами в столичном регионе ожидается гололедица. Предупреждение о ней действует до 12 часов вторника, 6 декабря.

Ранее стало известно, что в Москве будет побит барический рекорд 1954 года, когда давление составило 766,8 миллиметра ртутного столба. Ожидается, что в воскресенье и понедельник, 4 и 5 декабря, барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба.