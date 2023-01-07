09:40, 07 января 2023
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«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье, передает Гидрометцентр России.
«Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 ниже климатической нормы. Период предупреждения до 22:00 8 января», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области.
В субботу, 7 января, в столичном регионе ожидается до минус 20-22 градусов, без осадков. В воскресенье, 8 января, до минус 14-16 градусов.
Ранее иммунолог дала рекомендации метеозависимым москвичам на фоне морозов.