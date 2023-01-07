«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье, передает Гидрометцентр России.

«Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 ниже климатической нормы. Период предупреждения до 22:00 8 января», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области.

В субботу, 7 января, в столичном регионе ожидается до минус 20-22 градусов, без осадков. В воскресенье, 8 января, до минус 14-16 градусов.

Ранее иммунолог дала рекомендации метеозависимым москвичам на фоне морозов.