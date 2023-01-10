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09:47, 10 января 2023
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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве и Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов, передает Гидрометцентр России.

«Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Период предупреждения до 22:00 11 января», — говорится в сообщении. Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы. Аналогичные предупреждения действуют и на территории Подмосковья.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в среду в Москве также прогнозируется снег, а при усилении ветра до 15 метров в секунду — метель. В четверг, по его словам, будет преимущественно без осадков.

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