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14:37, 09 января 2023
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Москвичам рассказали о погоде в старый Новый год

Москвичам рассказали о погоде в старый Новый год
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

О погоде в старый Новый год в Москве РИА Новости рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В ночь с 13 на 14 января, по ее словам, температура воздуха составит 5-10 градусов мороза.

«Погода будет облачная, с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег», — дала прогноз синоптик. В субботу, 14 января, дневная температура ожидается в пределах 3-8 градусов мороза. Возможен небольшой снег.

Ранее жителям столицы пообещали потепление после морозов. Оно может прийти в Москву во вторник, 10 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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