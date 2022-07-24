«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары. В воскресенье, 24 июля, воздух на улице прогреется до плюс 32 градусов.

«Местами в Москве ожидается сильная жара от плюс 30 до плюс 32 градусов», — говорится на сайте ведомства. Предупреждение начнет действовать в 12:00 и продлится до 18:00.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин оценил вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары.