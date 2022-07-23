Оценена вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин в интервью радио Sputnik на фоне небывалой жары в Европе оценил вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары.

Собеседник объяснил, что над европейским регионом сейчас находится так называемый тепловой купол — он накрывает определенную территорию и стоит над ней достаточно длительное время. По его словам, такой «купол» уж не раз формировался над Центральной Россией, и с каждым годом вероятность этого явления будет возрастать.

«Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая. Эта вероятность довольно быстро повышается, потому что климат на территории России теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе», — рассказал Юлкин.

Эксперт отметил, что над Москвой и другими регионами Центральной России в два-три раза возрастает вероятность экстремальных температурных явлений к 2040 году, до пяти раз – к 2060 году и почти в 100 раз – к концу столетия. Такие события могут стать чрезвычайно частыми, если изменение климата будет происходить по катастрофическому сценарию, предупредил собеседник.

Ранее москвичей предупредили о наступлении 30-градусной жары.