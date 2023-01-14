Организованная белкой кража в Подмосковье попала на видео

«За белку переживала, как за родную. Окошко надо было открыть пошире, конечно», «Белку жалко. Ради видео оставили зверька голодным!», «Да, жалко зверька, не получилось шишкой полакомиться», «Как старается зверек. Помогли бы», — написали в комментариях юзеры.

Ранее в Москве прохожие заметили застрявшую в пластиковой бутылке белку. Бутылка выступала в роли кормушки, в которую люди положили орехи. Животное решило забрать угощения, но попало в западню.