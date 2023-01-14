Организованная белкой кража в Подмосковье попала на видео
Организованная белкой кража попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосква». Попытка грызуна вытащить шишку из окна дома вызвала бурную реакцию пользователей сети.
«В одном из округов Подмосковья белка залезла в окно частного дома, чтобы украсть шишку», — поделился автор публикации. Попавший под прицел видеокамеры хозяев зверек усердно старался пропихнуть желаемое через приоткрытое окно, однако так и не смог этого сделать.
«За белку переживала, как за родную. Окошко надо было открыть пошире, конечно», «Белку жалко. Ради видео оставили зверька голодным!», «Да, жалко зверька, не получилось шишкой полакомиться», «Как старается зверек. Помогли бы», — написали в комментариях юзеры.
Ранее в Москве прохожие заметили застрявшую в пластиковой бутылке белку. Бутылка выступала в роли кормушки, в которую люди положили орехи. Животное решило забрать угощения, но попало в западню.