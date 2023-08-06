17:31, 06 августа 2023
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Оригинальное признание в любви в Подмосковье попало на видео
Мужчину на параплане с любовным посланием заметили в подмосковной Кашире.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мужчину на параплане с любовным посланием заметили в подмосковной Кашире. Видео, записанное очевидцами, было опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Мужчина пролетел на летательном аппарате над деревней Корыстово Каширского городского округа. На фюзеляж он прикрепил баннер с надписью: «Я люблю тебя». Кому именно предназначалось послание осталось неизвестным.
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