Названы главные ошибки во время разговора с начальником о повышении зарплаты

Главные ошибки во время разговора с начальником о повышении заработной платы назвали эксперты центра финансовой экспертизы Роскачества. Их советы есть в распоряжении «Мосленты».

«В первую очередь не стоит вести беседу на эмоциях и шантажировать работодателя уходом. Это может обернуться тем, что руководитель сразу же предложит написать заявление на увольнение. Разговор должен быть взвешенным и по делу, без давления на жалось и агрессии», — говорится в сообщении.

Упоминание долгого стажа работы также навряд ли поможет получить прибавку, ведь сотрудник может долго трудиться в компании, но при этом не совсем результативно. Ошибочно ссылаться на инфляцию и повышение дохода коллег. Однако, как отметили эксперты, если ваша должность совпадает с этим работником, можно на законных основаниях требовать сравнять ваши оклады.

В Роскачестве уточнили, что перед разговором о повышении оклада необходимо подготовиться: привести аргументы о ваших заслугах. Например, уместно отметить успешно выполненные важные задачи и проекты, перевыполнение планов, высокую результативность или увеличение круга обязанностей, допустим, после ухода коллег или изменения рабочих условий.

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