Перечислены опасные для здоровья ошибки при жарке шашлыков

Ошибки при жарке шашлыков, опасные для здоровья, перечислило Роскачество. Организация напомнила, что при неправильном приготовлении в мясе повышается концентрация вредных веществ, провоцирующих, в том числе, развитие онкозаболеваний.

Роскачество рекомендует избегать употребления жирного мяса с прослойками сала, не готовить мясо на открытом огне с дымом, содержащим большую долю вредных выбросов. Мясо следует жарить над углями с белой «сединой», и не слишком сильно и долго, иначе в нем образуется больше опасных канцерогенов.

Готовый шашлык лучше употреблять с овощами — отличные антиоксиданты. Блюдо не должно быть постоянным в рационе. Избежать негативного воздействия на организм можно, если позволять себе жаренное на углях мясо не чаще, чем раз в несколько недель.

Ранее юрист напомнила о штрафах за жарку шашлыка в неположенных местах. Россияне могут жарить шашлык у себя на даче, но соблюдая ряд правил.