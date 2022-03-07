Нутрициолог назвала главные ошибки постящихся

Диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка в беседе с «Мослентой» назвала наиболее распространенные ошибки людей, соблюдающих Великий пост, который начался в этом году с понедельника, 7 марта.

Главная ошибка в это время — неправильно найденная замена исключенных из рациона важных питательных элементов. Вместо того, чтобы выстроить сбалансированную систему питания, постящиеся часто предпочитают употреблять в пищу быстрые углеводы. Это могут быть, например, постные сушки, пряники и другая выпечка, которые дают насыщение организму лишь на короткое время.

«Важно не только убрать источник поступления питательных веществ, но еще и дать ему грамотную замену. Что вижу я на практике: люди убирают животный белок и жир, что означает, что у человека уменьшается количество времени по насыщению, так как жир и животный белок пролонгируют сытость», — отмечет она.

В связи с этим постящиеся могут набрать в среднем около трех лишних килограммов, если не будут соблюдать правильный режим питания. Вместо того чтобы увеличивать количество быстрых углеводов в рационе, эксперт рекомендует отдать предпочтение продуктам с высоким содержанием растительного белка и жиров. Это орехи и семена, каши, авокадо, бобовые и другие.

Ранее Бобейка рассказала о принципах правильного питания в Великий пост.