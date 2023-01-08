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16:11, 08 января 2023
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Синоптик назвал дату ослабевания морозов в Москве

Синоптик назвал дату ослабевания морозов в Москве
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дату, когда аномальные морозы в Москве начнут ослабевать, назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это произойдет уже во вторник, 10 января.

Днем в столице потеплеет до минус 10-15 градусов, а ночью ожидается минус 17-19 градусов. В среду, 11 января, температура воздуха поднимется до 11-16 градусов мороза ночью и минус 7-12 градусов днем.

«Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов. Однако на фоне усиления ветра до 15 метров в секунду еще не будет казаться, что температура сильно повысилась», — подчеркнул синоптик.

В четверг, 12 января, температура в городе продолжит повышаться, а в пятницу, 13 января, температура воздуха приблизится к климатической норме: минус 4-9 градусов ночью и минус 1-6 градусов днем, уточнил Вильфанд.

Ранее рекомендации по выгулу собак в сильные морозы дал руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

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