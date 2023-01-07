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22:30, 07 января 2023
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Кинолог дал рекомендации по выгулу собак в сильные морозы

Кинолог дал рекомендации по выгулу собак в сильные морозы
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Рекомендации по выгулу собак в сильные морозы в интервью радиостанции «Говорит Москва» дал руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

«Учитывая, что горожане на относительно небольшое, короткое время выгуливают собак, лучше их, по возможности, одеть во что-то непродуваемое. Какую-то специальную собачью одежду. С точки зрения лап, если собака двигается достаточно активно, то лапы имеют свою терморегуляцию. Они не мерзнут. Если с собакой выйдут и стоят около дома, то, естественно, у собаки начинают мерзнуть лапы», — рассказал специалист, отметив, что исключения делают для малоактивных, пожилых и больных собак, которые медленно передвигаются — для них рекомендовано подбирать специальную обувь.

По слова кинолога, декоративных собак, особенно гладкошерстных, безшерстных, слабошерстных, если они приучены к лотку, нет смысла выводить на улицу в сильный холод.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по обучению собаки правильной реакции на приход гостей.

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