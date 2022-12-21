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20:53, 21 декабря 2022
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В Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях от свиного гриппа

В Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях от свиного гриппа
Фото: Afif Ramdhasuma / Unsplash

Осложнения, которые могут быть вызваны штаммом гриппа А(H1N1)2009 (свиным гриппом) в интервью ТАСС назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вирус свиного гриппа может вызывать бактериальные осложнения. Кроме того, грипп может давать осложнения на другие органы, приводя к миокардиту, нефропатии, невритам, развитию у пациента серозного менингита, аутоиммунного энцефалита, поражению его скелетной мускулатуры и другим заболеваниям», — предупредила эксперт.

Пшеничная напомнила, что свиной грипп в ряде случаев приводит к быстрому развитию у пациента вирусной пневмонии. Обычно болезнь выявляют с помощью при помощи компьютерной томографии. Если же поражение легких значительное, то диагностика осуществляется с помощью рентгена уже на третий-пятый день болезни.

Ранее врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова профессор Владимир Никифоров описал порядок действий при первых признаках гриппа.

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