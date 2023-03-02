Перечислены основные признаки камней в почках

Основные признаки, которые указывает на наличие камней в почках и мочевыводящих путях, «Мосленте» перечислила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Главные симптомы — периодические приступы почечной колики, сильной боли в нижней части спины.

«Камни в почках — плотные скопления (конгломераты) солей разного размера: от крошечных до достаточно больших. Чаще всего они состоят из оксалата кальция. Маленькие камни могут выходить из организма, не причиняя никакого дискомфорта, движение более крупных камней сопровождается серьезными болевыми ощущениями», — пояснила эксперт, отметив, что в некоторых случаях камень может даже перекрыть просвет мочеточника, нарушив нормальное мочеотделение.

При этом есть и другие признаки, неожиданное появление которых должно стать поводом для обращения к урологу или терапевту. Это изменение цвета мочи из-за попадания в нее крови (гематурия), повышение температуры, тошнота или рвота, частые позывы к мочеиспусканию, боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.

При наличии этих симптомов нужно провести обследование. Врач предложит сдать клинический и биохимический анализ крови, а также общий анализ мочи. Дополнительно назначают УЗИ почек, а также такие исследования, как пиелография и урография.

На возникновение камней влияют самые разные факторы: и особенности питания, и наследственность, и образ жизни. Часто человек не подозревает о том, что с его почками что-то не в порядке, это выясняется лишь после того, как камни начинают двигаться. Мужчины сталкиваются с мочекаменной болезнью чаще женщин.

Стратегия лечения может быть разной: в одних случаях нужно лишь соблюдать диету, в других могут быть назначены препараты, разрушающие камни. Кроме того, можно измельчать крупные конгломераты с помощью ударно-волновой терапии, а в особо сложных случаях камни удаляют хирургическим путем, пояснила специалист.

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