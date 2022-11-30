Иммунолог назвал отличительную особенность гриппа в этом году

Отличительную особенность гриппа в этом году назвал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков.

«Группы риска те же, симптомы тоже. Единственное отличие — в этом году вирус будет быстрее распространяться, впрочем, ни в какое сравнение с коронавирусом это все равно не идет», — сказал врач.

По словам Крючкова, в связи с мутацией вируса иммунитет, выработанный к прошлым видам, становится неэффективным. Из-за этого заболеваемость гриппом и ОРВИ в текущем году может оказаться самой высокой за последние пять-шесть лет, отметил он.

Иммунолог заявил, что никаких особенных свойств у новых вариантов гриппа не появилось, поэтому особенных причин для беспокойства нет.

Ранее россиян предупредили о распространении свиного гриппа. Жителей страны призвали вакцинироваться от гриппа, а также от COVID-19, если прививка была сделана более шести месяцев назад.