Россиян предупредили о распространении свиного гриппа

Об активном распространении свиного гриппа в этом сезоне россиян предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению, его слова передает РИА Новости.

«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция», — сообщил Мурашко и призвал жителей страны к профилактике — вакцинироваться от гриппа, а также от COVID-19, если прививка была сделана более шести месяцев назад.

Он также напомнил, что в настоящий момент вакцину «Спутник V» применяют интраназально, поэтому она эффективна в том числе и при профилактике аденовирусной инфекции.

Ранее иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус назвал три правила грамотной вакцинации от гриппа.