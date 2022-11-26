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11:30, 26 ноября 2022
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Россиян предупредили о распространении свиного гриппа

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Об активном распространении свиного гриппа в этом сезоне россиян предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению, его слова передает РИА Новости.

«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция», — сообщил Мурашко и призвал жителей страны к профилактике — вакцинироваться от гриппа, а также от COVID-19, если прививка была сделана более шести месяцев назад.

Он также напомнил, что в настоящий момент вакцину «Спутник V» применяют интраназально, поэтому она эффективна в том числе и при профилактике аденовирусной инфекции.

Ранее иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус назвал три правила грамотной вакцинации от гриппа.

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