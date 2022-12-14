Известный режиссер назвал отличительную особенность москвичей

Отличительную особенность москвичей назвал в интервью «Москвич Mag» назвал известный режиссер, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юханов

«В Москве отсутствует внутренний зов "В Москву! В Москву!". Его отсутствие во всех его амбивалентных свойствах — это и есть то, что москвича делает москвичом. Москвичи остаются, а этот зов превращает людей все-таки в эмигрантов», — поделился Юханов.

По его словам, у тех, кто приезжает в столицу из других регионов больше потенциала для дальнейшего развития, чем у коренных москвичей. «Сказывается имперское положение столицы. Это конечный пункт», — отметил режиссер.

Ранее актер Никита Ефремов назвал отличительное качество жителей столицы.