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06:31, 14 декабря 2022
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Известный режиссер назвал отличительную особенность москвичей

Известный режиссер назвал отличительную особенность москвичей
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Отличительную особенность москвичей назвал в интервью «Москвич Mag» назвал известный режиссер, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юханов

«В Москве отсутствует внутренний зов "В Москву! В Москву!". Его отсутствие во всех его амбивалентных свойствах — это и есть то, что москвича делает москвичом. Москвичи остаются, а этот зов превращает людей все-таки в эмигрантов», — поделился Юханов.

По его словам, у тех, кто приезжает в столицу из других регионов больше потенциала для дальнейшего развития, чем у коренных москвичей. «Сказывается имперское положение столицы. Это конечный пункт», — отметил режиссер.

Ранее актер Никита Ефремов назвал отличительное качество жителей столицы.

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