Назван способ противостояния манипуляции банковских сотрудников

Способы противостояния манипуляциям сотрудников различных финансовых организаций названы в Роскачестве. Так, в банках, страховых и брокерских компаниях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях можно столкнуться с мисселингом. Это недобросовестная практика продаж одного финансового продукта под видом другого, уточнили в ведомстве.

«С 1 июля начали действовать новые правила продажи сложных финансовых продуктов. Теперь, когда клиент хочет открыть депозит, а ему вместо вклада предлагают схожую услугу, банки обязаны устно пояснять клиенту, что приобретаемый им финансовый продукт не является вкладом, не имеет гарантированной доходности и не застрахован в государственной системе страхования вкладов», — говорится в сообщении.

По данным Роскачества, эти сведения должны соответствовать тому, что написано в сопроводительных информационных документах, с которыми человек знакомится и подтверждает это своей подписью. Чтобы не попасть в ловушку банков, следует требовать у сотрудников организации предоставления бумажной копии договора, которую нужно внимательно изучить: найти подтверждение всех условий и рисков.

Ранее были названы преимущества аренды перед ипотекой. Обычно аренду предпочитает тот, кто не может в данный момент позволить себе ипотеку в силу тех или иных условий, например, в отсутствие стабильной работы или средств на первоначальный взнос.