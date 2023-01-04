В Дептрансе напомнили особенности езды на авто при гололедице

Особенности езды на авто при гололедице напомнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В городе похолодание, возможно образование гололедицы. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения», — сообщили в ведомстве.

Быть особенно внимательными и осторожными призвали водителей на участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве.