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13:49, 04 января 2023
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В Дептрансе напомнили особенности езды на авто при гололедице

В Дептрансе напомнили особенности езды на авто при гололедице
Фото: Агентство «Москва»

Особенности езды на авто при гололедице напомнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В городе похолодание, возможно образование гололедицы. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения», — сообщили в ведомстве.

Быть особенно внимательными и осторожными призвали водителей на участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве.

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