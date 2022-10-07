Москвовед раскрыла особенности одной из столичных высоток

Особенности одной из столичных высоток «Мосленте» раскрыла москвовед Мария Наговицына. По ее словам, легендарное здание на Садовой-Спасской, 21, у метро «Красные ворота» стало воплощением экономии по сравнению с другими высотками, однако для обитателей коммуналках здешний уровень жизни казался недостижимым.

«Декор очень лаконичен, для облицовки вместо терракотовой плитки использовался известняк. При строительстве также отказались от дорогих материалов и витражей. Но в то же время здесь дубовый паркет, высокие потолки с лепниной, кухни со специально разработанной типовой мебелью», — рассказала Наговицына. Она добавила, что построенная 75 лет назад высотка уже тогда могла похвастаться отличной системой кондиционирования, лифтом в каждом подъезде и маленькими комнатками для домработниц при пятикомнатных квартирах.

Помимо лифта, в каждом подъезде был предусмотрен мусоропровод, выходящий прямо на кухню: тогда считалось, что там надо только готовить, а есть — в просторных гостиных, продолжила эксперт.

«Для своего времени дом отличался идеально продуманной инфраструктурой. При нем есть свой детский сад, а под центральной частью здания располагался подземный гараж. Правда, всего на 29 машин, но в 1950-х никто не думал, что машина перестанет быть роскошью и станет общедоступна», — поделилась собеседница «Мосленты».

Наговицына добавила, что рядом с гаражом шла подземная кольцевая трасса, по которой от подъезда к подъезду свободно передвигались грузовики, собиравшие мусор, а еще у каждого подъезда было свое бомбоубежище.

Ранее россияне поспорили об уютности московских квартир в старых высотках. Одни заявили, что комнаты в этих зданиях имеют слишком скромный метраж, другие заявили, что теснота на комфорт не влияет.