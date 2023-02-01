Раскрыты особенности работы московских крановщиц

Особенности работы московских крановщиц раскрыла в беседе с «Мослентой» москвичка Валентина Романова, которая последние 17 лет работает на стройках столичных высоток.

По словам крановщицы, чаще всего работники оборудуют свои кабины. В них есть биотуалет, а некоторые даже ставят микроволновки и чайники. У них есть час на обед и отдельно перерывы, но чаще они сидят на рабочем месте, поскольку не хочется лишний раз лезть с высоты. Романова уточнила, чтобы забраться в кабину на высоте 25 этажа уходит около пятнадцати минут, если быстрее — не менее семи минут.

Самая напряженная обстановка возникает в непогоду, отметила собеседница «Мосленты». В таком случае разрешено устанавливать кабину на высоте до 15 метров. «Выше — запрещено. Но мы сидим наверху, потому что слезать смысла нет. Я один раз попыталась — просто ветром отдирает от лестницы. Допустимая раскачка у нас — до полутора метров. И вот сидим там, мотаемся. Богу молимся, чтобы не перевернуло», — сказала она.

Кроме того, кран неустойчив не только при непогоде, он наклоняется, когда поднимаешь тяжелые грузы. Валентина призналась, что ей до сих пор страшно от того, что все мотается и шатается. К тому же в кабине ты один, разговаривать не с кем, если только с птицами.

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