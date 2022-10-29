Названы особенности торговых рядов на месте ГУМа в Москве XIX века

О Старых Верхних торговых рядах, которые располагались в центре Москвы на месте нынешнего ГУМа, вспомнили в Telegram-канале «История Москвы». Модераторы канала перечислили их особенности: отсутствие отопление и света.

Старые торговые ряды, построенные по проекту архитектора Осипа Бове после войны 1812 года, сильно обветшали к середине XIX века и представляли опасность для торговцев и посетителей. Торговые помещения не отапливались и не освещались во избежание возникновения пожаров, из-за чего торговля шла только до трех часов дня, пока на улице было светло.

Автор канала привел слова купца Ивана Слонова, который так описывал ситуацию торговых рядах: «В большие морозы для согревания по всем рядам протягивали толстые канаты, их тянули с криком множество людей, этим согревались. Затем еще играли в "ледки" — большой кусок льда гоняли ногами по рядам».

Ранее стало известно о квартирах в здании ГУМа на Красной Площади в 30-х годах прошлого века.