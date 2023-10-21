В Московском зоопарке раскрыли особенности вольера для маленькой панды

Про особенный пол в вольере, где живут мама-панда Диндин и ее двухмесячная дочка рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Это не бетонный пол, а специальный наливной — экологичный, теплый, хорошо поддающийся санитарной обработке, что очень важно! Пол был специально подготовлен для выращивания малышки. И он абсолютно не скользкий, как многие думают», — подчеркнула она.

Акулова добавила, что пока маленькая панда не может встать и закрепиться в силу своего возраста. Но когда она сможет делать это, ее коготочки и подушечки на лапках будут иметь прекрасное сцепление с этим полом.

Ранее пытающаяся ползать маленькая панда попала на видео и умилила москвичей.